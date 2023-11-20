В секторе Газа атаковали клинику «Врачей без границ»

«Сегодня утром в Газе наша клиника подверглась обстрелу. Наши коллеги увидели, что стена была снесена, а часть здания охвачена огнем, поскольку вокруг него шли ожесточенные бои. На улице был замечен израильский танк», — сообщили в медицинской организации.

Отмечается, что один сотрудник «Врачей без границ», а также 20 родственников других работников учреждения всё ещё находятся внутри атакованного здания. На данный момент их состояние остаётся неизвестным. В компании также добавили, что огнём были уничтожены четыре автомобиля организации, а пятый «будто бы раздавила тяжёлая машина или танк». При этом на всех транспортных средствах были логотипы «Врачей без границ» — ранее эти автомобили использовались для эвакуации сотрудников и их родственников.