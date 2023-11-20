В Финляндии начались крупнейшие после вступления в НАТО учения ВМС

Около 20 кораблей Финляндии, Швеции, Эстонии, Франции, Великобритании, США и НАТО участвуют в учениях ВМС Финляндии Freezing Winds 23 (FRWI 23) - крупнейших после вступления Финляндии в военный блок. ВМС Швеции предоставили для маневров, которые проходят 20 ноября - 1 декабря, два корвета типа G vle, одно судно разминирования типа Koster, одно судно обеспечения и около 200 человек личного состава, сообщает Минобороны королевства.