Турция заявила о намерении купить американские F-16 без дополнительных условий
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара рассчитывает купить у США истребители F-16 без каких-либо дополнительных условий и ограничений. Об этом пишет РИА «Новости».
Такое заявление он сделал во время заседания планово-бюджетной комиссии парламента Турции.
«Мы неоднократно заявляли, что США должны предпринять конкретные шаги по исправлению своего неправильного отношения к вопросам, напрямую затрагивающим нашу национальную безопасность. В этой связи мы на всех уровнях выражали надежду на скорейшее завершение рассмотрения нашего запроса на закупку и модернизацию F-16 без каких-либо условий и ограничений», — заявил Фидан.
Дипломат также добавил, что Турция продолжает сотрудничать с США по многим вопросам.
Напомним, что в июле 2022 года в США приняли поправку к оборонному бюджету, запрещающую продавать Турции истребители F-16, пока страна нарушает воздушное пространство Греции.
Ранее появилась информация о планах США заключить крупную сделку по продаже вооружений и истребителей F-16 с Вьетнамом.