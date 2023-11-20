В Газе рассказали о последствиях осады ЦАХАЛ индонезийской больницы

Из-за осады и обстрелов индонезийской больницы в Газе со стороны армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) медицинские услуги на севере сектора теперь недоступны, заявил Al Jazeera генеральный директор Министерства здравоохранения анклава Мунир аль-Бурш. По его словам, в настоящее время в медучреждении находятся не менее 100 человек, им срочно нужно провести операции, однако возможности врачей ограничены.

Нападение израильских сил на индонезийскую больницу знаменуют собой конец для возможности оказать медицинские услуги на севере сектора Газа, — сказал аль-Бурш.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники сообщил, что армия обороны Израиля взяла в осаду индонезийскую больницу в секторе Газа и обстреляла ее из танков. По его данным, танки ЦАХАЛ полностью окружили здание. В результате обстрела погибли сотрудники медицинского учреждения, а также доставленные в больницу пациенты.