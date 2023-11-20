В Газе рассказали о последствиях осады ЦАХАЛ индонезийской больницы

Из-за осады и обстрелов индонезийской больницы в Газе со стороны армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) медицинские услуги на севере сектора теперь недоступны, заявил Al Jazeera генеральный директор Министерства здравоохранения анклава Мунир аль-Бурш. По его словам, в настоящее время в медучреждении находятся не менее 100 человек, им срочно нужно провести операции, однако возможности врачей ограничены.

В Газе рассказали о последствиях осады ЦАХАЛ индонезийской больницы
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Нападение израильских сил на индонезийскую больницу знаменуют собой конец для возможности оказать медицинские услуги на севере сектора Газа, — сказал аль-Бурш.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники сообщил, что армия обороны Израиля взяла в осаду индонезийскую больницу в секторе Газа и обстреляла ее из танков. По его данным, танки ЦАХАЛ полностью окружили здание. В результате обстрела погибли сотрудники медицинского учреждения, а также доставленные в больницу пациенты.

Источники телеканала отмечают, что жертвами обстрела индонезийской больницы стали по меньшей мере восемь человек, два врача пострадали. Сотрудники госпиталя обратились в общество Красного Креста и ООН с просьбой о помощи, так как в результате атаки генератор в больнице был выведен из строя. Медики вынуждены проводить хирургические операции, подсвечивая пациентов с помощью фонариков на мобильных телефонах. В Министерстве обороны Израиля пока не прокомментировали причины нанесения удара по больнице.