Латвия решила построить военные укрепления на границе с Россией

В Латвии для строительства военных укреплений на российской границе задействуют Национальные вооруженные силы (НВС). Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-службу МВД Республики.

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Использовать армию для возведения охранных сооружений решили в целях ускорения темпов строительства. При поддержке НВС планируется построить две секции укреплений протяженностью 11 километров и 8,45 километра соответственно.

При этом в качестве генерального подрядчика выступает компания «Государственное недвижимое имущество». Организация будет руководить строительством и следить за ходом работ.