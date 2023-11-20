Танку Т-62М бойцы усилили защиту ходовой части

Танки Т-62М продолжают совершенствоваться не только на специализированном предприятии, но и непосредственно в войсках. Так, бойцы одного из подразделений доработали свой "шестьдесят второй".

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Они усилили в плане защиты надгусеничные полки, которые теперь стали напоминать те, что имеются у более поздних моделей танков. Плюс навесили новые бортовые экраны, которые, вероятно, получили динамическую защиту.

Над башней появился ставший традиционным защитный козырек. Такие конструкции ранее уже были замечены на Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М.

Мы уже рассказывали о модернизированном Т-62М, который демонстрировался в конце минувшего лета на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023".