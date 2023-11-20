Пентагон объявил о новой военной помощи Украине на 100 миллионов долларов

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете военной помощи Украине на 100 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.

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По его словам, в новый пакет помощи Киеву войдут боеприпасы для артиллерии, а также средства противовоздушной обороны (ПВО).