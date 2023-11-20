Нарышкин: США подталкивают Украину к наращиванию мобилизации
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США подталкивают Украину к активизацию мобилизационных мероприятий, а также к расширению призывного возраста от 17 до 70 лет. Об этом сообщает ТАСС.
«Запад требует от режима Зеленского, не считаясь с потерями, продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте. В частности, по имеющимся у СВР России достоверным данным, США ориентируют руководство Украины на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления», — заявил Нарышкин.
Он также добавил, что США призывает Украину увеличить призывной возраст и провести мобилизацию среди женщин.
«Американские и британские кураторы Киева рекомендуют военно-политическому руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также проводить дополнительную мобилизацию женщин», — рассказал директор СВР.
Ранее комбат ВСУ призвал начать мобилизацию 18-летних студентов.