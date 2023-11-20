Российская разведка рассказала о требовании Запада к Зеленскому против РФ

Западные государства требуют от Владимира Зеленского показать мировому сообществу невозможность победы России. Об этом заявили в Службе внешней разведки, передает ТАСС.

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Глава ведомства Сергей Нарышкин считает, что Запад требует от украинских властей не считаться с потерями в конфликте и принять меры для восполнения огромных потерь ВСУ.

Вашингтон и Лондон рекомендуют Киеву расширить возрастные рамки призыва с 17 до 70 лет, а также начать мобилизацию женщин.