США ориентируют Украину на максимальную активизацию мобилизации, рекомендуют призывать мужчин с 17 до 70 лет и дополнительно призывать женщин, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. Газета.Ru

"Запад требует от режима [президента Украины Владимира] Зеленского, не считаясь с потерями, продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте. В частности, по имеющимся у СВР России достоверным данным, США ориентируют руководство Украины на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления", - сказал директор СВР России Сергей Нарышкин. ТАСС