СМИ: база ЦАХАЛ на границе с Ливаном получила сильные повреждения
Военная база Армии обороны Израиля в населенном пункте Биранит на границе с Ливаном подверглась ракетной атаке. Она получила сильные повреждения, пишет портал Ynet.
«Военная база в Бираните в западной Галилее была сильно повреждена ракетным огнем», — отметил автор статьи.
Обозреватель пояснил, что представители ЦАХАЛ пока не комментировали эту атаку.
Информация о возможных пострадавших уточняется.
Напомним, что боевики ливанского движения «Хезболла» периодически обстреливают гражданские и военные объекты ЦАХАЛ. Израильские военные наносят ответные удары.
Эксперты полагают, что как «Хезболла», так и ЦАХАЛ не стремятся к излишней активизации военных действий. На это влияют, с одной стороны, предупреждения израильских официальных лиц, а с другой - нежелание Армии обороны Израиля вести полноценную войну на два фронта - в секторе Газа и в Ливане.