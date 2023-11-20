СМИ: база ЦАХАЛ на границе с Ливаном получила сильные повреждения

Военная база Армии обороны Израиля в населенном пункте Биранит на границе с Ливаном подверглась ракетной атаке. Она получила сильные повреждения, пишет портал Ynet.

«Военная база в Бираните в западной Галилее была сильно повреждена ракетным огнем», — отметил автор статьи.

Обозреватель пояснил, что представители ЦАХАЛ пока не комментировали эту атаку.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

Напомним, что боевики ливанского движения «Хезболла» периодически обстреливают гражданские и военные объекты ЦАХАЛ. Израильские военные наносят ответные удары.

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Эксперты полагают, что как «Хезболла», так и ЦАХАЛ не стремятся к излишней активизации военных действий. На это влияют, с одной стороны, предупреждения израильских официальных лиц, а с другой - нежелание Армии обороны Израиля вести полноценную войну на два фронта - в секторе Газа и в Ливане.

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