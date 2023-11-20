Эксперты полагают, что как «Хезболла», так и ЦАХАЛ не стремятся к излишней активизации военных действий. На это влияют, с одной стороны, предупреждения израильских официальных лиц, а с другой - нежелание Армии обороны Израиля вести полноценную войну на два фронта - в секторе Газа и в Ливане.