В ЕС обязались вооружать и обучать украинскую армию в будущем

До конца года в руководстве ЕС должно начаться обсуждение долговременных обязательств перед Украиной. Как сообщает Bloomberg, в пакет помощи будут входить долгосрочные поставки оружия и обучение украинских военных.

В ЕС обязались вооружать и обучать украинскую армию в будущем
© ТАСС

Также предполагается обмен разведывательной информацией, усиление взаимодействия с украинской оборонной промышленностью, помощь в разминировании и борьбе с киберугрозами.

Подобную программу обязательство приняли и по итогам летнего саммита G7. Но канцлер ФРГ Олаф Штольц уточнил, что обязательства вступят в силу только после окончания нынешнего конфликта на Украине.

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