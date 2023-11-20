WSJ рассказала о «конце эры тотального превосходства» подлодок США над китайскими

В течение десятилетий США не приходилось серьезно беспокоиться о китайских подлодках, так как они были шумными и их было легко выследить, пишет The Wall Street Journal. По версии издания, теперь эра тотального превосходства американских субмарин над китайскими заканчивается.

В начале 2023 года Китай спустил на воду ударную подлодку с насосно-реактивной силовой установкой вместо гребного винта. Это первое применение усовершенствованной двигательной установки, которую США также внедряют на своих новых субмаринах для подавления шума.

Также Китай может использовать свои производственные мощности для строительства подлодок более быстрыми темпами, чем США, как это уже происходит с несколькими категориями военных кораблей, включая эсминцы с управляемыми ракетами.

Пекину в итоге удалось сократить «один из самых больших разрывов, разделяющих вооруженные силы США и Китая», и добиться успехов в подводных технологиях, считает газета.

WSJ отмечает, что у китайских военных также серьезно выросли возможности подводного обнаружения. Это грозит серьезными последствиями для военного планирования США в отношении потенциального конфликта из-за Тайваня.

Издание Asia Times ранее рассказало, что Китай создает новые бесшумные атомные подлодки при экспертной помощи России. Издание назвало это ответом альянсу AUKUS (в него входят США, Британия и Австралия) и новым признаком сближения стратегических интересов Москвы и Пекина.

По версии Asia Times, сотрудничество Китая с РФ может усложнить для США и их союзников отслеживание китайских подлодок в Южно-Китайском море, а также «станет прямым вызовом подводному доминированию США в Тихом океане».