Призывной возраст: что изменится с 1 января 2024 года

В минувшем году Госдума приняла ряд законопроектов, которые изменят ситуацию с призывом в армию. Некоторые из них уже вступили в силу, а некоторые на себе ощутят лишь те призывники, которые пойдут в армию будущей весной.

Об основных изменениях для призывников, вступивших в силу 1 января 2024 года — читайте в статье «Рамблера».

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Повышение призывного возраста

Главное изменение, которое вступит в силу с 1 января — повышение призывного возраста. Закон, который в августе 2023 года подписал президент России Владимир Путин, предполагает повышение верхней планки — с 27 до 30 лет. При этом те, кому 27 или больше лет исполнится до 1 января 2024 года, под действие закона не подпадают. Они не будут считаться уклонистами от армии и подлежать преследованию со стороны правоохранительных органов.

Отметим, что изначально депутаты предлагали сдвинуть как верхнюю, так и нижнюю планку возраста — в таком случае призывать в армию стали бы не с 18 до 27 лет, а с 21 до 30 лет. В Госдуме объясняли, что российские войска нуждаются в уже состоявшихся мужчинах, а не молодежи. Однако в результате от этого варианта отказались.

Штрафы для призывников

С 1 октября в России начали действовать новые штрафы для призывников. Этот документ Госдума также одобрила летом. Так, за неявку в военкомат человека могут оштрафовать на сумму от 10 до 30 тысяч рублей, тогда как раньше наказание за это нарушение составляло от 500 до 3000 рублей. Также к штрафу может привести неоповещение военкомата об изменении семейного положения, получении образования, переезде или смене места работы.

Также штрафовать будут граждан, которые не уведомили военком о выезде из России на срок более полугода — на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Призывники, которые без уведомления покинули место жительства на срок свыше трех месяцев во время призывной кампании, могут быть наказаны на сумму от 10 до 15 тысяч рублей.

Дополнительно документ ввел штрафы за уклонение от медицинской комиссии. Если раньше за это почти не наказывали, то теперь человеку грозит штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей.

Электронный реестр призывников

Единый электронный реестр призывников должен заработать в России с 2025 года. По этой причине в следующем году это нововведение призывников в своей массе не коснется. Как сообщало РИА Новости со ссылкой на заместителя главы Минцифры Олега Качанова, в пилотном режиме проект все же могут запустить — на территории нескольких регионов.

Он отмечал, что для запуска реестра требуется соответствующая инфраструктура, каналы связи и их защиты, а также временные и материальные затраты. Осложняется все и жесткими требованиям к информационной безопасности проекта