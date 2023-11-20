Медведев анонсировал новое наступление ВСУ: что пишут военкоры 20 ноября
Текущая обстановка в зоне СВО, новое наступление ВСУ, визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев, тотальная мобилизация на Украине — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.
Александр Сладков рассказал о текущей ситуации в зоне проведений СВО
«Громких событий нет, идет тяжелейшая боевая работа, успех на нашей стороне. Левый берег Днепра. Скорее всего, это „вьетнамский вариант“, снайпер стреляет в ногу одному вражескому бойцу и добивает всех, кто идет на помощь. Нас наверняка меньше всего интересует судьба солдат ВСУ на плацдармах: они в ловушке и кричат. А вот те, кто идет на помощь, — это наши клиенты. Я ж говорю, „вьетнамский вариант“. Мы душим украинский контингент в Авдеевке. Смыкаем кольцо окружения. И в этих же интересах давим врага в районе Клещеевки (Бахмут), мешая поставлять помощь авдеевскому гарнизону — все здесь взаимосвязано. Работино. Противник обмяк. В районе Старомайорска и Урожайного мы начали применять кассетные боеприпасы. Жуть. Противнику не позавидуешь, но такова война. Не мы первыми начали — идет ответка», — написал военкор.
Минобороны РФ эти данные не комментировало.
Андрей Медведев рассказал, когда ВСУ начнут новое наступление
«Мне все же кажется, что заявления про „перенести наступ на весну“, это именно что подготовка к весеннему наступлению, а не его полная отмена. Западу понятно, что результат будет нулевой. Хоть обнаступайся. И что снарядов и вооружения к весне больше у ВСУ не станет. Западу физически его взять негде. Да, все так. Но, учитывая, как умело наш противник, а точнее НАТО и западные гражданские политтехнологи, работают с психикой граждан Украины, рискну предположить такой вариант. Анонсируется новое наступление ВСУ. Весеннее. Физически оно начнется ближе к лету. Но под него будут снова собирать подразделения, формировать бригады, дадут танков, БМП, дадут даже десяток F-16, снарядов подкинут. Для пущей убедительности готовить новые бригады и слаживать их будут уже на самой Украине. Построят полигон, на нем десяток киллхаузов, приедут инструктора», — пишет журналист.
По его мнению, перспективы Украины в новом наступлении «всем понятны».
«Всем. Но уйти в историю она должна с пользой для западных бенефициаров. Пока может быть тараном против России — будет им. Надо будет ради этого в армию отправить детей и женщин — отправят. Даже если и существует конфликт между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, то я лично в этом сильно сомневаюсь, скорее всего, это просто вброс, чтобы потушить умы наших „аналитиков“ — это никак не влияет на ситуацию. ВСУ пойдет в новый наступ. Возможно, при другом президенте/главе кризисного военного кабинета. Вообще не важно. Все равно украинцев погонят воевать. Так что весной ВСУ попрут снова. Даже если ничего, кроме кремневых ружей времен Колиивщины, ничего из оружия не будет», — добавил Медведев.
Александр Коц объяснил, зачем глава Пентагона приехал в Киев
«Глава Пентагона Ллойд Остин приехал в Киев лично, чтобы заверить, что Вашингтон и дальше будет поддерживать курс Киева на войну до последнего украинца. Дистанционно такие заверения уже выглядят не очень убедительно. Особенно на фоне того, как в США разрываются между Израилем и Украиной. Точнее, не шибко разрываются. Пока демократы и республиканцы не могут договориться о бюджете, в который будет заложена помощь обеим странам, Тель-Авив тайно получает от США военную технику и боеприпасы. Не то чтобы Киев доедал последний хрен с солью, войти в кому ему не дадут и будут поддерживать живительными капельницами. Но восстановить полноценно наступательный потенциал Украины американцы сейчас объективно не могут. Ну, хоть по голове поглядят», — отметил военкор.
«Рыбарь» рассказал, почему на Украине заговорили о тотальной мобилизации
«В украинском медиаполе настойчиво продвигают тему безальтернативности тотальной мобилизации. На днях один из членов 3-й штурмовой бригады „Азов“ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) заявил, что на фронт пора уже, наконец, начать отправлять 18-летних молодых людей. До этого представители ВСУ публично рассказывали о недопустимости защиты уклонистов и возможности призыва женщин. Теперь же все чаще звучат слова о необходимости мобилизации студентов, от которой ранее киевский режим отказывался из-за опасения социального взрыва», — пишет источник.
По мнению «Рыбаря», такие заявления — «часть централизованной информационной кампании по подготовке украинского общества к непопулярным мерам».
«Летнее «контрнаступление стоило ВСУ высоких потерь при отсутствии успехов, и для сохранения возможности проводить операции им необходимо восстановить численность. Мобилизационный потенциал страны пока не исчерпан, но каждая новая волна призыва будет приводить к все большим издержкам. Но „выгребать“ людей киевский режим будет до последнего: от „войны до последнего украинца“ ни он, ни его западные спонсоры отказываться не намерены», — добавил он.