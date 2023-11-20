Медведев анонсировал новое наступление ВСУ: что пишут военкоры 20 ноября

«Мне все же кажется, что заявления про „перенести наступ на весну“, это именно что подготовка к весеннему наступлению, а не его полная отмена. Западу понятно, что результат будет нулевой. Хоть обнаступайся. И что снарядов и вооружения к весне больше у ВСУ не станет. Западу физически его взять негде. Да, все так. Но, учитывая, как умело наш противник, а точнее НАТО и западные гражданские политтехнологи, работают с психикой граждан Украины, рискну предположить такой вариант. Анонсируется новое наступление ВСУ. Весеннее. Физически оно начнется ближе к лету. Но под него будут снова собирать подразделения, формировать бригады, дадут танков, БМП, дадут даже десяток F-16, снарядов подкинут. Для пущей убедительности готовить новые бригады и слаживать их будут уже на самой Украине. Построят полигон, на нем десяток киллхаузов, приедут инструктора», — пишет журналист.