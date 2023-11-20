Один из украинских танков Т-84 "Оплот" вновь во время совершения марша заснят где-то в тылу. До этого боевая машина такой модели была замечена еще в феврале текущего года.

Тогда сообщалось, что один из "восемьдесят четвертых" после попадания в него дрона-камикадзе "Ланцет" получил повреждения. Причем российские бойцы подловили детище харьковских танкостроителей в отдалении от района боевых действий.

Некоторые из военных экспертов ожидали, что танки примут участие в летних боях, но командование ВСУ не рискнуло отправить их в пекло.

Возможно, только сейчас удалось избавиться от имевшихся у них многочисленных недостатков. К тому же осенняя распутица существенно ограничивает подвижность 62-тонных германских Leopard 2А6 и британских Challenger 2.

Видимо, поэтому в Сети и появились видеоролики с Т-84 и Leopard 1А5, совершающими марши в направлении передовой. Первый весит 48 тонн, второй - 42,5 т. Проходимость у них лучше, чем у западных танков третьего поколения.