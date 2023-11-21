«Враг в западне»: Сладков рассказал о ситуации в Крынках

В Крынках военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в западне, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, российские силы расстреливают украинские катера, а снабжение плацдармов противника плачевное.

© МО Украины

Крынки, украинский плацдарм на нашем берегу Днепра. Враг в западне, мы расстреливаем их катера, снабжение плацдарма плачевное, — пишет журналист.

Также военкор отмечает, о продолжающемся наступлении ВСУ в районе Работино. Он называет это «самоуничтожением». Говорит и о ситуации в Авдеевке. По его данным, между клешнями ВС РФ всего восемь километров, посреди которых последняя украинская дорога Орловка-Авдеевка.

Ранее в Минобороны России заявили, что подразделения черноморских морпехов пресекают все попытки ВСУ на Херсонском направлении высадить десант на левый берег реки Днепр. Артиллерией и авиацией уничтожаются командные пункты на дальних подступах. На реке морпехи подрывают все быстроходные катера противника. Большинство украинских солдат уничтожаются на месте, а выжившие предпочитают сдаться в плен, уточнили в Минобороны.