Украинские войска на Донецком направлении за сутки потеряли более 130-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля, заявили в Минобороны РФ. Газета.Ru
Кроме того, ВС России за сутки нанесли поражение двум бригадам ВСУ в Запорожской области. RT на русском
В ведомстве отметили, что военные Западной группировки российских войск отразили три атаки Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. News.ru
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Донецк, Пески Донецкой Народной Республики, а также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - добавили в Минобороны РФ. ТАСС