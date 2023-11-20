ВС России за сутки нанесли поражение двум бригадам ВСУ в Запорожье

Украинские войска на Донецком направлении за сутки потеряли более 130-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля, заявили в Минобороны РФ. Газета.Ru

Кроме того, ВС России за сутки нанесли поражение двум бригадам ВСУ в Запорожской области. RT на русском

В ведомстве отметили, что военные Западной группировки российских войск отразили три атаки Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. News.ru