На вооружении ВСУ замечены датские танки Leopard 1A5

На недавнем видео c танком Leopard 1A5 ВСУ у линии фронта запечатлена датская модификация боевой машины с усовершенствованной системой управления огнем.

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"Поступление этой техники знаменует собой решительный этап военной поддержки, оказываемой Украине европейскими странами", - написало по этому поводу Army Recognition.

Что именно решает этап, издание не уточнило.

Несмотря на то, что Leopard 1A5DK действительно может похвастаться самой совершенной для этого типа танка системой управления огнем (EMES 18 на основе СУО для Leopard 2) и улучшенными стабилизаторами 105-мм пушки, позволяющими вести огонь в движении, при столкновении с реалиями СВО защита и огневая мощь старого немецкого танка не выдерживают ни критики, ни атаки "Ланцетов" - не говоря уже о более мощных средствах поражения.

Говоря о том же видео, военный эксперт Дэвид Экс обратил внимание на отсутствие у датского танка какой-либо дополнительной зашиты. Лишь голая броня толщиной 70 мм, спасающая разве что от пулемета.