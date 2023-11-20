Ракеты "Вихрь-1" досрочно передали в войска в рамках гособоронзаказа

"Изделия отгружены с опережением сроков и в полном объеме. До передачи заказчику боеприпасы прошли контрольно-летные испытания, в ходе которых подтвердили полное соответствие требованиям контракта", - сообщили в пресс-службе концерна.

Напомним, что сверхзвуковая ракета "Вихрь-1", которая активно применяется вертолетами Ка-52 в ходе СВО, оснащена тандемной кумулятивной боевой частью, которая позволяет ей поражать бронетехнику, оснащенную динамической защитой, в том числе танки. Дальность наведения ночью составляет до 8 км, днем она возрастает до 10 км. Скорость ракеты - более 600 метров в секунду.