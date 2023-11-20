Экс-генерал ВСУ начал ругать западную технику в прямом эфире

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос во время эфира на телеканале «Прямой» обрушился с критикой на поставляемую Украине западную технику, объяснил в Telegram-канале военкора Александра Коца специалист по вооружениям, пишущий под именем Капрал Гашеткин. В частности Кривонос говорил о неэффективности немецких танков Leopard на поле боя.

Как пишет Гашеткин, украинский экс-генерал обвинил Германию в том, что их танки Leopard 1 — «каменный век» и поставляются на Украину неисправными, а более современный Leopard 2, по мнению офицера, — «не то, что нужно». При этом специалист уточняет, что Криновос не объяснил, какая техника будет удовлетворять потребности украинских войск.

Ранее Forbes опубликовал статью, в которой говорилось, что ВСУ рискуют потерять все танки Leopard 1A5, предоставленные западными союзниками, если не научатся использовать их должны образом. По словам автора статьи, этот танк более уязвим, чем Leopard 2, поскольку его броня значительно тоньше.