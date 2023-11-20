Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) прекратила огонь в городе Рафах на юге сектора Газа с 11:00 до 15:00 мск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя израильской армии Авихая Эдри.

По словам Эдри, «тактическая приостановка» будет действовать в западном районе Рафаха в гуманитарных целях. Также представитель ЦАХАЛ напомнил о работе гуманитарного коридора, по которому эвакуируют жителей трех районов Газа. Путь беженцев проходит через дорогу «Салах эд-Дин» на юг сектора Газа. Коридор действует до 17:00 мск.

Рафах — город на границе сектора Газа и Египта. Именно через контрольно-пропускной пункт «Рафах» беженцы покидают Газу.