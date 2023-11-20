Песков отказался комментировать атаку БПЛА на Электросталь в Московской области

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать попытку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковать подмосковный городской округ Электросталь. На это представитель российского президента указал в ходе регулярного брифинга.

«Это не к нам вопрос, это скорее к военным. Это не относится к нашей прерогативе», — отметил Песков.

При этом журналисты поинтересовались у пресс-секретаря, откуда был запущен ликвидированный в Московской области дрон. Однако он еще раз подчеркнул, что не может ответить на подобные вопросы.

Вечером 19 ноября мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о срабатывании системы противовоздушной обороны (ПВО) на территории Московской области. Он отметил, что средства защиты сбили в небе беспилотный летательный аппарат.

Как отметил глава Москвы, дрон направлялся в сторону городского округа Электростали. В тот момент никакой информации о месте падения обломков беспилотника не поступало.

Позже в министерстве обороны РФ заявили, что дрон принадлежал украинским военным. Согласно информации ведомства, речь идет о летательном аппарате самолетного типа.