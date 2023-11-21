Глава МО Украины Умеров: Киев сделал выбор в пользу вступления в НАТО

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что власти страны сделали выбор в пользу вступления в НАТО. Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter) по итогам встречи с шефом Пентагона Ллойдом Остином в Киеве. По словам Умерова, "натофикация" Украины - один из приоритетов минобороны страны. Министр указал, что обсудил с Остином "текущие и будущие возможности Украины на поле боя и то, как США и союзники могут помочь их реализовать". До этого Остин заявил, что Украина обладает всеми необходимыми ресурсами для ведения боевых действий предстоящей зимой. Министр обороны США прибыл на Украину с рабочим визитом 20 ноября. В Пентагоне сообщали, что он намерен обсудить с зарубежными коллегами вопросы стратегического партнерства в сфере безопасности и новые меры военной помощи Киеву. Министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что Украина целиком зависит от той помощи, которую ей оказывают страны Запада, в первую очередь Соединенные Штаты.