В армии Израиля объяснили неподготовленность к атаке ХАМАС сексизмом

Женское подразделение армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), занимавшееся наблюдением за границей с сектором Газа, сообщали о подозрительной активности боевиков палестинской радикальной группировки ХАМАС, но командование их игнорировало. Об этом пишет израильское издание Haaretz со ссылкой на военнослужащих.

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По мнению солдат, именно сексизм и эйджизм (дискриминация по возрасту — «Газета.Ru») стали причиной игнорирования сообщений разведки. Речь идет о работе групп наблюдателей «Тацпитанийот».

«Это отряд, состоящий исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров. Нет сомнений, что если бы у этих экранов сидели мужчины, все было по-другому», — рассказал журналистам один из военнослужащих.

При этом разведчицы докладывали, что боевики ХАМАС учатся преодолевать заграждения, активно использовать различные транспортные средства, а также получили оборудование для отключения видеонаблюдения за границей.

По словам военнослужащих, наблюдатели также рассказывали о ежедневной разведке дронами со стороны ХАМАС, отработке нападения на наблюдательный пункт ЦАХАЛ и танк «Меркава, однако командование игнорировало все предупреждения.

7 октября, когда ХАМАС вторгся в населенные пункты Израиля, захватив впоследствии десятки заложников, командование якобы даже не предупредило разведчиц об атаке, в результате чего они стали «легкой добычей» для боевиков.