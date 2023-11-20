Комплекс обороны вертолетов "Витебск" доработают с учетом опыта СВО

В России дорабатывают комплекс обороны вертолетов "Витебск" с учетом использования в спецоперации. После модернизации он защитит российские вертолеты от средств поражения, которые применяют в зоне СВО.

Об этом РИА Новости сообщил представитель концерна "Радиоэлектронные технологии", который и занимается разработкой. Собеседник добавил, что в усовершенствованном комплексе учтут особенности подавления не только уже используемых противником средств поражения, но и перспективных, которые могут появиться в будущем.