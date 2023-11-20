Уничтожение опорного пункта ВСУ вертолетом Ка-52 попало на видео

Пилоты вертолета Ка-52 «Аллигатор» ВКС России нанесли удар по долговременному опорному пункту ВСУ, расположенному на Краснолиманском направлении, сообщает телеканал «Звезда». По его данным, цель была поражена с помощью ракет. Процесс уничтожения опорного пункта был снят на камеру, установленную на вертолете. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали данную информацию.

На кадрах видно, как пилоты «Аллигатора» дают залп по цели, после чего совершают маневр и идут на снижение. Отмечается, что корректировкой огня для вертолетчиков занимались группы передовых авианаводчиков, оснащенные беспилотниками.