RT: Российский боец подкрался под огнем к танку ВСУ и подбил его из РПГ
Российский боец под огнем противника подкрался к танку ВСУ и подбил его из РПГ. О героическом поступке военкору RT Владу Андрице рассказал оператор БПЛА спецназа "Ахмат" с позывным "Канада".
По его словам, это произошло утром 7 ноября на Краснолиманском направлении. Оператор с беспилотника обнаружил, что два танка ВСУ подъехали к российским позициям и ведут огонь прямой наводкой примерно с 30-40 метров. На вражескую технику навели артиллерию.
"Сделали три выстрела, поразили один танк и буквально через секунд 15 боец с передовой из РПГ его добил", - рассказал "Канада". - "Очень смелый поступок. Подошел на 25 метров, учитывая что там была еще пехота противника, вела стрелковый бой. Надеюсь, с ним все в порядке. Мы его ищем, чтобы наградили".
В результате вражеский накат российские бойцы успешно отбили. Оба танка были уничтожены.