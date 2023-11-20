Российский боец подкрался под огнем к танку ВСУ и подбил его из РПГ

"Сделали три выстрела, поразили один танк и буквально через секунд 15 боец с передовой из РПГ его добил", - рассказал "Канада". - "Очень смелый поступок. Подошел на 25 метров, учитывая что там была еще пехота противника, вела стрелковый бой. Надеюсь, с ним все в порядке. Мы его ищем, чтобы наградили".