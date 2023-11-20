Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утвердила план нового этапа операции в Газе после окончания боев в северной части сектора, сообщил пресс-секретарь ВС страны в резерве Джонатан Конрикус в эфире YouTube-канала неправительственной образовательной организации StandWithUs. По его словам, он связан с уничтожением того, что осталось от группировки ХАМАС в анклаве.

Следующая стадия боевых действий будет посвящена тому, чтобы прикончить то, что осталось от ХАМАС на севере сектора Газа. <...> На севере Газы по-прежнему идут значительные боевые действия. Но с этим рано или поздно будет покончено, — сказал Конрикус.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники сообщил, что армия обороны Израиля взяла в осаду индонезийскую больницу в секторе Газа и обстреляла ее из танков. По его данным, танки ЦАХАЛ полностью окружили здание. В настоящий момент в нем находятся около 150 раненых пациентов и порядка 100 врачей.

Источники телеканала уточнили, что жертвами обстрела индонезийской больницы стали по меньшей мере восемь человек, два врача пострадали. Сотрудники госпиталя обратились в общество Красного Креста и ООН с просьбой о помощи, так как в результате атаки генератор в больнице был выведен из строя.