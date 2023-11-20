Мобилизация: последние новости на сегодня 20 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 20 ноября 2023, в материале «Рамблера».

В Госдуме хотят увеличить отпуск для имеющих детей мобилизованных

Для мобилизованных участников специальной военной операции, имеющих на иждивении детей, необходимо увеличить годовой отпуск до 35 дней, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление депутата Госдумы России Ивана Сухарева.

С соответствующим предложением он обратился к вице-премьеру Андрею Белоусову.

В действующем российском законодательстве мобилизованные могут брать отпуск до 28 дней в год.

Некоторые бойцы СВО смогут оформить пенсию по инвалидности без заявлений

В России для некоторых категорий участников специальной военной операции разработан порядок выплаты пенсий по инвалидности без подачи заявлений, сообщает «Ура.ру»

Речь идет об участниках добровольческих формирований. Теперь в случае признания инвалидами вследствие увечья или заболевания, полученных в период пребывания в добровольческих формированиях, пенсия по инвалидности будет устанавливаться беззаявительно.

Статус участника спецоперации, а также все данные о его ранениях, инвалидности будут занесены в федеральный реестр.

Жители Башкирии обратились к Хабирову с необычной инициативой по помощи мобилизованным

Жители села в Башкирии обратились к чиновникам и попросили помочь мобилизованным и отправить им дрова, сообщает news102.ru.

При этом сами семьи пока их получить не могут из-за бюрократии. Городское лесничество выделило делянки для дров, Кошелгинский сельсовет уже много месяцев не может принять никаких мер по обеспечению дровами семей мобилизованных, отмечают жители села.