Спецоперация на Украине 20 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 20 ноября 2023 года.

Американское СМИ оценило работу российских систем РЭБ

Системы радиоэлектронной борьбы России подавляют дроны Украины до того, как те достигнут цели, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The New York Times.

Как заявили инженеры немецкой компании Quantum Systems, которая поставляет беспилотники для Киева, Россия глушила беспроводные сигналы, которые соединяли дроны со спутниками, из-за чего летательные аппараты сбивались с пути и падали на землю.

Российские средства РЭБ осложняют работу беспилотников, ракет с системой наведения GPS и любой радиосвязи.

Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ

Владимир Зеленский сменил командующего медицинских сил Вооруженных сил Украины, сообщает «Ура.ру».

По его словам, это произошло по представлению министра обороны.

Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко новым командующим назначен генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 21 боеприпас

Украинский войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР, сообщает RT.

Противник выпустил 21 боеприпас.