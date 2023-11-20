Израиль и ХАМАС опровергли сообщения о прекращении огня

Сообщения о достижении между ХАМАС и Израилем соглашения о прекращении огня в понедельник, 20 ноября, и освобождении ряда заложников не соответствует действительности. Об этом пишет издание Jerusalem Post со ссылкой на осведомленные источники.

«На данный момент ничего нет», — подчеркнул высокопоставленный израильский чиновник.

Кроме того, по словам высокопоставленного члена ХАМАС Иззат аль-Ришека, «нет правды в том, что сообщили СМИ, ссылаясь на источники в ХАМАС, относительно сделки по обмену». Помимо этого, палестинские собеседники и египетский источник издания Haaretz заявили, что в настоящее время нет соглашения о прекращении огня.

19 ноября сообщалось, что представители Египта и США начали переговоры по перемирию в секторе Газа. Как уточнили эксперты, Каир активно взаимодействует со Штатами и партнерами по вопросу прекращения огня на палестинской территории.