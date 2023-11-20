Тайвань зафиксировал приближение авиации и кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 21 летательного аппарата и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте оборонного ведомства острова.

Как указывается в документе, девять летательных аппаратов "пересекли срединную линию Тайваньского пролива и зашли в опознавательную зону ПВО острова к юго-западу от него". Среди них шесть истребителей Су-30, два - J-10, а также самолет радиоэлектронной борьбы Y-9.

Как указывается в заявлении, армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

Вооруженные силы Тайваня 18 сентября сообщили, что зафиксировали за сутки полеты возле острова 103 военных самолетов НОАК. Это стало самой масштабной операцией такого рода по меньшей мере с августа прошлого года.

Согласно опубликованному ранее ежегодному докладу тайваньского оборонного ведомства, авиация и корабли НОАК стали гораздо чаще пересекать срединную линию Тайваньского пролива и входить в опознавательную зону ПВО острова после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.