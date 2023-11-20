Al Jazeera: Израиль ведет артиллерийский обстрел индонезийской больницы в Газе

Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что Израиль ведет массированный артиллерийский обстрел индонезийской больницы в Газе.

По данным канала, многие пациенты больницы и один из медработников были ранены из-за действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), причем покинуть территорию больницы не представляется возможным. Якобы ЦАХАЛ открывает стрельбу по выходящим.

До этого стало известно о планах по эвакуации сотрудников и пациентов больницы "Аль-Шифа" в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля "Железные мечи" стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП "Рафах" только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о "расширении" наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.