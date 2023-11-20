СМИ: танки армии Израиля открыли огонь по больнице в секторе Газа

Армия обороны Израиля осадила индонезийскую больницу на севере сектора Газа и открыла огонь из танков. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По его данным, израильские танки "расположились вокруг индонезийской больницы и открыли огонь по зданию". В результате обстрела есть погибшие и раненые среди пациентов и медицинского персонала.

Ранее сообщалось, что израильские войска ведут интенсивный артиллерийский обстрел индонезийской больницы. Телеканал Al Mayadeen отмечал, что в результате обстрела не менее восьми человек погибли, было полностью разрушено операционное отделение больницы и выведены из строя все электрогенераторы, обеспечивавшие медучреждение электричеством.