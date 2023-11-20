The Sun: Атомная подлодка Лондона едва не затонула в Атлантике

«Технически субмарина все еще была на той глубине, на которой она может действовать. Однако в случае планового глубокого погружения весь экипаж перешел бы на боевые посты. Этого не произошло. Подлодка не должна была находиться на этой глубине, но она опускалась все ниже. Невыносимо думать о том, что могло произойти, если бы она продолжила идти вниз», - приводит издание слова своего источника.