The Sun: Атомная подлодка Лондона едва не затонула в Атлантике
Стало известно, что атомная подлодка типа Vanguard ВМС Великобритании едва не утонула в Атлантическом океане. ЧП произошло в результате нарушения работы одного из глубиномеров.
Как сообщает газета The Sun, в этот момент на борту находились 140 человек. В результате сбоя подводная лодка баллистическими ракетами Trident 2 едва не вошла в «опасную зону». Благо, катастрофы удалось избежать – инженеры определили, что погружение вышло из-под контроля.
«Технически субмарина все еще была на той глубине, на которой она может действовать. Однако в случае планового глубокого погружения весь экипаж перешел бы на боевые посты. Этого не произошло. Подлодка не должна была находиться на этой глубине, но она опускалась все ниже. Невыносимо думать о том, что могло произойти, если бы она продолжила идти вниз», - приводит издание слова своего источника.
В настоящее время британское военное командование ведет расследование инцидента.
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