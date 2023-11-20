The Sun: Атомная подлодка Лондона едва не затонула в Атлантике

Серьезная неисправность на атомной подлодке британского флота погрузила субмарину в опасную зону, «чуть не раздавив насмерть» 140 членов экипажа. Об этом рассказал британский таблоид The Sun со ссылкой на неназванный источник в ВМФ Британии.

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По данным The Sun, глубиномер вышел из строя на судне класса Vanguard, построенном несколько десятилетий назад, которое находилось в Атлантическом океане с экипажем из 140 человек и «ракетами Судного дня» Trident II. Ни название субмарины, ни глубину, на которую она опустилась, газета не уточнила «по соображениям безопасности». Также не уточняется, когда именно произошел инцидент.

Подлодка готовилась к патрулированию, когда шкалы, указывающие ее глубину, перестали работать, и командиры не знали, что субмарина продолжает погружаться.

Подлодка начала входить в «опасную зону», когда инженеры на корме заметили второй датчик и подняли тревогу.

«В задачи инженеров не входит контроль глубины подводной лодки, но они увидели, насколько глубоко она находится, и поняли, что что-то не так», —рассказал собеседник издания.

Как отмечает The Sun, катастрофа вынудила бы британские власти провести сложнейшую спасательную операцию, чтобы поднять «сверхсекретную» подлодку и ее ядерный реактор «до того, как русские доберутся до места происшествия».