В США признали неспособность западных ракет выстоять против систем ВС РФ

Американские высокоточные ракеты M982 Excalibur не способны выстоять против российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21». Это признал доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал, передает Forbes.
«Российская система глушит GPS-сигналы, необходимые для запускаемых украинцами снарядов Excalibur. В результате снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель», — объясняется в статье.
Миттал подчеркнул, что ВС РФ серьезно технологически опережают Вооруженные силы Украины (ВСУ). Вследствие этого уровень выживаемости украинских беспилотников падает, кроме того, операции с участием российских дронов проводятся без серьезных препятствий.
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