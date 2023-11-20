В ЦАХАЛ раскрыли причину гибели военнослужащей, взятой в плен ХАМАС

Израильская армия заявила, что захваченная в плен палестинским движением ХАМАС военнослужащая Ноа Марчиано была ранена в ходе удара по больнице «Аш-Шифа», однако скончалась от рук бойцов ХАМАС, сообщает РИА Новости.

Ранее ее похитили боевики ХАМАС. В сообщении армии Израиля указывается, что по данным разведки ЦАХАЛ и агентства безопасности, Марчиано была ранена в результате удара ЦАХАЛ 9 ноября, а террорист, удерживавший ее в заложниках, был убит. Ранение 19-летней военнослужащей не было опасным для жизни, и «она была убита террористом ХАМАС в больнице».