В США признали способность систем РЭБ России ослеплять дроны ВСУ

«Русские глушили беспроводные сигналы, которые соединяли дроны со спутниками, на которые они полагались для навигации, из-за чего машины сбивались с пути и падали на землю», — говорится в статье со ссылкой на инженеров немецкой компании, поставляющей беспилотники ВСУ.