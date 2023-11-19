Тегеран пригрозил США жестким ответом в случае атаки на ВС Ирана в Сирии

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан пригрозил США жестким ответом в случае атаки по иранским силам в Сирии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

По его словам, на сегодняшний день один офицер из иранских ВС не пострадал в результате атак Соединенных Штатов по военным базам в Сирии.

Абдоллхаиан добавил, что с прибытием американского военного флота к берегам Палестины и Израиля, Вашингтон повышает вероятность для своих военных кораблей получить «значительный урон».

Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран не имеет отношения к атакам на военные базы США на Ближнем Востоке.