В Германии назвали наиболее вероятных кандидатов на пост генсека НАТО

Немецкий политолог Рар: Прибалты считают, что пришла их очередь порулить в НАТО
У главы МИД Латвии Кришьяниса Кариньша не так много шансов занять пост генсека НАТО. А вот у премьер-министра Эстонии Каи Каллас они есть, поскольку на Западе практикуется «феминистская дипломатия», сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш выразил желание стать генсеком НАТО.
«Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг, судя по всему, все же уходит. А сам по себе пост довольно престижный и высокооплачиваемый. Прибалтов, в отличие от тех же поляков, пока такими должностями не баловали. Поэтому они считают, что пришла их очередь тоже порулить в Европе», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.
«Но, думаю, шансов у Кариньша занять пост генсека НАТО мало. Они скорее есть у премьер-министра Эстонии Каи Каллас, поскольку она женщина, а на Западе все же практикуется «феминистская дипломатия». Вообще, желающих возглавить аппарат НАТО под надзором американцев много. Есть достаточно большое количество европейских и канадских политиков, которые в своих странах могут остаться не у дел, и готовы поменять местную власть на престижный пост в Брюсселе», – указал он.
«Но я по-прежнему придерживаюсь мнения, что наилучшие шансы стать генсеком НАТО у нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Политик сядет в кресло генсека, если она, или ее кураторы в лице Байдена, Макрона и Шольца, поймут, что у нее после предстоящих выборов в Европарламент не останется шансов на переизбрание. Кстати, фон дер Ляйен может резко взять уклон в сторону правых политических позиций», – спрогнозировал аналитик.
«В целом, НАТО переживает нелегкие времена, сталкивается напрямую с последствиями конфликтов на Украине, в Палестине, в Северной Африке, в Афганистане и на Кавказе. Сажать во главу НАТО «свадебного генерала» или «генеральшу» лидеры Запада себе позволить не могут. На этом посту им нужен борец, причем, не зависящий от США», – резюмировал собеседник.
Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш надеется присоединиться к списку претендентов на место генерального секретаря НАТО, пишет Bloomberg. 58-летний Кариньш ушел с поста премьер-министра Латвии в августе, поскольку его партия «Единство» стремилась сформировать новое правительство.
Согласно распространенному заявлению его представительства, он намерен «внести свой вклад в альянс благодаря своему опыту руководства на посту премьер-министра, четкому пониманию угрозы со стороны России, твердой позиции по Украине и подтвержденному опыту построения международного консенсуса».
«Геополитическая ситуация и характер вызовов, окружающих Североатлантический альянс, требуют динамичного, решительного и основанного на консенсусе руководства», – говорится в заявлении Кариньша.
Также в тексте упоминается, что под его руководством «Латвия последовательно достигала и превышала целевой показатель вклада в 2% в обороне расходы».
Кстати, уходящий со своего поста премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также выражал интерес к высшим должностям в НАТО. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также ранее высказывала подобные планы занять пост, который освободится в 2024 году.
Союзники по НАТО будут рассматривать кандидатов из разных регионов, а не только из стран Северной Европы или Нидерландов. Решение всех 31 союзников должно быть единогласным, но точка зрения США, которые лидируют по военному вкладу в НАТО, всегда имеет наибольший вес.