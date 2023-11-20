В Германии назвали наиболее вероятных кандидатов на пост генсека НАТО

«Но, думаю, шансов у Кариньша занять пост генсека НАТО мало. Они скорее есть у премьер-министра Эстонии Каи Каллас, поскольку она женщина, а на Западе все же практикуется «феминистская дипломатия». Вообще, желающих возглавить аппарат НАТО под надзором американцев много. Есть достаточно большое количество европейских и канадских политиков, которые в своих странах могут остаться не у дел, и готовы поменять местную власть на престижный пост в Брюсселе», – указал он.

«Но я по-прежнему придерживаюсь мнения, что наилучшие шансы стать генсеком НАТО у нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Политик сядет в кресло генсека, если она, или ее кураторы в лице Байдена, Макрона и Шольца, поймут, что у нее после предстоящих выборов в Европарламент не останется шансов на переизбрание. Кстати, фон дер Ляйен может резко взять уклон в сторону правых политических позиций», – спрогнозировал аналитик.



«В целом, НАТО переживает нелегкие времена, сталкивается напрямую с последствиями конфликтов на Украине, в Палестине, в Северной Африке, в Афганистане и на Кавказе. Сажать во главу НАТО «свадебного генерала» или «генеральшу» лидеры Запада себе позволить не могут. На этом посту им нужен борец, причем, не зависящий от США», – резюмировал собеседник.