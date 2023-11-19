Российские штурмовики продвинулись вглубь обороны ВСУ под Авдеевкой

В зоне проведения специальной военной операции на Авдеевском направлении российские штурмовики пробили коридор в обороне вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Colonelcassad.

По данным издания, 430-метровый прорыв вглубь обороны ВСУ совершили подразделения 114-й ОМСБр и «Шторма Z. Военнослужащим удалось закрепиться на занятых позициях у ресторана «Царская охота». Издание отмечает, что успех военных вместе с продвижением у СНТ «Виноградники» создает серьезные риски для ВСУ на данном направлении.

Занятые высоты позволяют контролировать развязку на южном выезде из Авдеевки.