В Британии заявили о возможности РФ использовать против ВСУ редкий самолет

Российские военные в конфликте против Украины могут использовать редкий самолет — советский высотный разведчик М-55 «Геофизика». Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на отчет разведки Соединенного Королевства.

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Отмечается, что разведчик может летать на высоте 20 тыс. метров со скоростью 754 км/час.

Аналитики ведомства предположили, что Россия расконсервировала этот самолет с тем, чтобы усилить потенциал по ведению разведки над Украиной.

«Полет на большой высоте позволит датчикам работать на значительном расстоянии», — заметил представитель разведки.