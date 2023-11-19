ОАК запатентовала сверхзвуковой самолет тактической авиации

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») запатентовала многофункциональный двухместный малозаметный самолет тактической авиации, который будет вести обнаружение и поражать воздушные, надводные и наземные цели. Об этом стало известно в воскресенье, 18 ноября.

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— Изобретение относится к области авиации, а именно к многофункциональным двухместным малозаметным самолетам тактической авиации, — следует из описания к патенту.

В документе среди прочего указано, что воздушное судно предназначено для обнаружения и поражения воздушных, надводных, а также наземных целей на сверх- и дозвуковых скоростях полета. Кроме того, самолет может выступать воздушным командным пунктом управления.

В описании разработки говорится, что наиболее близкими к новой модели являются самолеты семейства Су-30МК. С этой моделью новое военное судно будет иметь несколько общих признаков и характеристик, передает ТАСС.

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