Российские войска продолжают отражать атаки ВСУ и наносить ущерб противнику на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Главное из сводки Минобороны РФ на 19 ноября — в материале «Рамблера».

Купянское и Краснолиманское направление

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На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестовое (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). Потери ВСУ составили более 70-ти военнослужащих и два автомобиля.

На Краснолиманском направления подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовых групп противника южнее населенного пункта Кузьмино (ЛНР). ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля.

Донецкое и Южно-Донецкое направление

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили шесть атак в районах населенных пунктов Клещеевка, Шумы и Марьинка.

Общие потери противника на этом направлении составили свыше 240 наемников, солдат и офицеров. Кроме того, были уничтожены танк, гаубица «МСТА-Б», БМП, два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Никольское, Шевченко, Константиновка, Новодонецкое и Старомайорское. Противник потерял до 145-ти военнослужащих, два автомобиля, САУ «Krab».

Запорожское и Херсонское направления

Российские военные на Запорожском направлении нанесли поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Работино, Кирово и северо-западнее Копани Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, а также гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении ВСУ утратили до 20-ти военнослужащих ВСУ, два автомобиля, гаубицу «МСТА-Б» САУ «Гвоздика».

Удары в 111-ти районах

Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по ВСУ в 111-ти районах.

Расчеты ПВО и операторы антидроновых подразделений сбили 31 украинский дрон различного типа, перехватили два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

Итоги с начала СВО