Сводка Минобороны 19 ноября: главное
Российские войска продолжают отражать атаки ВСУ и наносить ущерб противнику на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Главное из сводки Минобороны РФ на 19 ноября — в материале «Рамблера».
Купянское и Краснолиманское направление
На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестовое (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). Потери ВСУ составили более 70-ти военнослужащих и два автомобиля.
На Краснолиманском направления подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовых групп противника южнее населенного пункта Кузьмино (ЛНР). ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля.
Донецкое и Южно-Донецкое направление
На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили шесть атак в районах населенных пунктов Клещеевка, Шумы и Марьинка.
Общие потери противника на этом направлении составили свыше 240 наемников, солдат и офицеров. Кроме того, были уничтожены танк, гаубица «МСТА-Б», БМП, два автомобиля.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Никольское, Шевченко, Константиновка, Новодонецкое и Старомайорское. Противник потерял до 145-ти военнослужащих, два автомобиля, САУ «Krab».
Запорожское и Херсонское направления
Российские военные на Запорожском направлении нанесли поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Работино, Кирово и северо-западнее Копани Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, а также гаубицу Д-30.
На Херсонском направлении ВСУ утратили до 20-ти военнослужащих ВСУ, два автомобиля, гаубицу «МСТА-Б» САУ «Гвоздика».
Удары в 111-ти районах
Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по ВСУ в 111-ти районах.
Расчеты ПВО и операторы антидроновых подразделений сбили 31 украинский дрон различного типа, перехватили два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха».
Итоги с начала СВО
В общей сложности за период с 22 февраля 2022 года по 19 ноября 2023 года уничтожено 536 самолетов, 254 вертолета, 9040 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13486 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7133 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15407 единиц специальной военной автомобильной техники.