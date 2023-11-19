Более 30 недоношенных младенцев эвакуировали из госпиталя Газы

Минимум 32 недоношенных младенца были эвакуированы из больницы «Аш-Шифа» сектора Газа, сообщил представитель Минздрава анклава Медхат Аббас. По его словам, детей направили в госпитали Египта, передает телеканал Al Arabiya.

Недоношенные дети были эвакуированы из главной больницы Газы в воскресенье и будут переведены в учреждения в Египте, — уточнил Минздрав.

Накануне представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дали один час на эвакуацию персонала из больницы «Аш-Шифа». Пациенты медучреждения и находящиеся там беженцы должны были покинуть помещения из-за риска попасть под обстрел. В ЦАХАЛ считают, что представители ХАМАС дислоцируют свои вооружения и штабы в подземных территориях социальной инфраструктуры анклава. Главврач больницы заявил, что среди пациентов и нашедших укрытие на территории больницы нет бойцов ХАМАС.

Доктор заявил о невозможности эвакуировать всех людей из учреждения за час. По его словам, в госпитале находятся тысячи людей, многие из которых в критическом состоянии.