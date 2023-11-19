Шведские "зеленые" больше не будут выступать против членства страны в НАТО

Нам нужно иметь возможность обсудить, какой должна быть роль Швеции в НАТО. Прошло немало лет, прежде чем мы изменили мнение о членстве в ЕС и одобрили его, и я думаю, что сейчас нам следует сделать это быстрее, чтобы мы могли лучше понять, для чего Швеция собирается использовать НАТО".