В Израиле назвали общие потери ЦАХАЛ с 7 октября

Jerusalem Post: общие потери израильской армии с 7 октября составили 387 военных
Общие потери Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября составили 387 военнослужащих, пишет газета The Jerusalem Post.
«387 солдат ЦАХАЛА были убиты с тех пор, как ХАМАС начал своё наступление на Израиль 7 октября», — говорится в публикации.
Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что в ходе операции в секторе Газа израильские войска готовы действовать во всём анклаве, а не только в его северной части.
2 ноября Военная хроника рассказала, с какими сложностями сталкивается ЦАХАЛ внутри сектора Газа.