В Израиле назвали общие потери ЦАХАЛ с 7 октября

«387 солдат ЦАХАЛА были убиты с тех пор, как ХАМАС начал своё наступление на Израиль 7 октября», — говорится в публикации.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что в ходе операции в секторе Газа израильские войска готовы действовать во всём анклаве, а не только в его северной части.