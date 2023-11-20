В Херсоне звучат взрывы
В подконтрольном киевскому режиму Херсоне вечером 19 ноября прогремели несколько взрывов.
"Херсон, местные паблики сообщают о взрывах", – пишет украинское издание "Зеркало недели" в своем Telegram-канале.
Иных подробностей случившегося пока не приводится. Комментариев от Минобороны РФ по этому поводу не поступало.
Ранее "Свободная пресса" писала, что хранилища топлива для авиатехники ВСУ уничтожены российской армией на аэродроме Канатово в Кировоградской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.