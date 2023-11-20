В Херсоне звучат взрывы

Иных подробностей случившегося пока не приводится. Комментариев от Минобороны РФ по этому поводу не поступало.

Ранее "Свободная пресса" писала, что хранилища топлива для авиатехники ВСУ уничтожены российской армией на аэродроме Канатово в Кировоградской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.